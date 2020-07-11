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В Apple пояснили, чому заклеювати камеру на MacBook НЕ треба
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У мережі можна побачити безліч історій про те, як уряд або хакери стежать за вами за допомогою веб-камери в ноутбуці. Тому деякі експерти рекомендують заклеювати її з метою безпеки. Однак компанія Apple наполегливо рекомендує не робити цього. Аргументи вагомі!
У розділі підтримки на сайті Apple ентузіасти виявили статтю, присвячену саме використанню різних наліпок і захисних кришок для камер у ноутбуках MacBook. У ній говориться, що якщо ви все ж використовуєте якусь накладку на веб-камеру, то в цьому випадку не варто закривати ноутбук, оскільки це може привести до поломки.
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Оскільки щілина між дисплеєм і клавіатурою у закритому стані мінімальна і розрахована компанією з високою точністю, будь-які відхилення можуть привести до пошкодження екрана. Крім того, наліпки на камері можуть впливати на роботу датчика освітленості та порушувати роботу таких функцій, як автоматичне регулювання яскравості і True Tone.
Apple відзначає, що замість використання наліпок варто орієнтуватися на роботу відповідного світлодіодного індикатора біля камери. Остання просто не може працювати, не активувавши його. Також у "Системних налаштуваннях" можна подивитися, у яких додатків є доступ до камери і за необхідності обмежити його.
Якщо ж у закритті камери є гостра потреба, як, наприклад, вимога керівництва, то в цьому випадку Apple рекомендує використовувати наліпки товщиною не більше 0,1 мм (як аркуш паперу для принтера), що не залишають після себе слідів клею. Якщо ж товщина накладки більша, то перед закриттям кришки ноутбука її слід обов'язково зняти.
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