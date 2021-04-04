В AnTuTu назвали найпотужніші смартфони березня: рейтинг

Автори популярного бенчмарку опублікували новий список найпотужніших смартфонів. Цього разу максимальна кількість балів, яку зумів набрати учасник рейтингу, перевищила 750 тисяч. Гайда ознайомлюватися з ТОП потужних смартфонів березня 2021 року.

Модель BlackShark 4, побудована на платформі Snapdragon 888 й оснащена 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті, продемонструвала результат 765 579 "папуг", пише Gizmochina.

Це цікаво: Consumer Reports назвала найкращі смартфони 2021 року на iOS та Android

З відставанням у понад 23 000 балів другий рядок посідає OPPO Find X3 Pro з ідентичним процесором і накопичувачем пам'яті. Трійку лідерів замикає спеціальна версія смартфона Red Magic 6 Pro Tencent Edition з результатом 741 100 балів. У п'ятірку лідерів також пробився ігровий смартфон ASUS ROG Phone 5 з рекордним обсягом оперативної пам'яті у 16 ГБ і модель vivo X60 Pro +.

У першій десятці найпродуктивніших смартфонів березня по версії AnTuTu також виявилися такі гаджети: iQOO 7, Redmi K40 Pro, який став єдиною моделлю з 8 ГБ оперативної пам'яті, Xiaomi Mi11, Meizu 18 і Meizu 18 Pro. Примітно, що всі пристрої, що потрапили у новий рейтинг AnTuTu, працюють на платформі Snapdragon 888.

Читайте також: Samsung Galaxy S21 Ultra проти бездзеркальної камери: хто знімає краще