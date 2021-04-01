Samsung Galaxy S21 Ultra проти бездзеркальної камери: хто знімає краще

Портал PhoneArena вирішив порівняти фотоможливості смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra і бездзеркальної камери Panasonic Lumix DMC-GH4. Остання без урахування додаткових об'єктивів коштує майже удвічі менше за південнокорейський флагман.

Різницю між фотографіями зі смартфона та бездзеркалки видно відразу ж і неозброєним оком. Проте вибрати переможця, розповідають у PhoneArena, не так просто.

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Знімки з GH4 реалістичніші, але Galaxy S21 Ultra завдяки постобробці робить барвистіші кадри, які можна відразу ж публікувати у соцмережі. Все залежить від особистих переваг.

Крім того, фотографії на Galaxy S21 Ultra здаються деталізованішими, але часом через надмірну різкість деякі деталі губляться, через що фото з GH4 передають більше інформації. Зате у смартфона є незаперечний плюс – кілька камер, включаючи ультраширококутну та з 10-кратним оптичним наближенням, натомість фотоапарату для цього потрібні додаткові об'єктиви.

Портретний режим Galaxy S21 Ultra, на перший погляд, непогано справляється зі своїм завданням. Але при наближенні знімка все ж видно неточності у відділенні країв об'єкта. А ось при зйомці у темряві смартфон здатний зробити яскравіший знімок завдяки нічному режиму.

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