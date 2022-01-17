У Чорнобилі сфотографували величного птаха, який мешкає у важкодоступних місцях

У Чорнобильському заповіднику панує зима. У цей період у цій місцевості гніздяться білі чаплі. Їх нерідко важко помітити, адже обирають вони зазвичай важкодоступні місця.

Як йдеться у Facebook на сторінці Чорнобильського заповідника, біла чапля (Ardea alba) – звичайний птах у цих краях. У Чорнобилі вони гніздяться колоніями в очеретяних чагарниках гирла річки Прип'ять. Такі місця дуже важкодоступні. Колонії налічують від 7 до 20 пар.

І ще: У Чорнобилі фотограф зняв пару рідкісних великих птахів

Навесні самка відкладає до шести яєць. Пташенята з'являються на початку травня. Харчуються птахи дрібною рибою, жабами, дрібними гризунами та комахами.

Після закінчення гніздового сезону чаплі збираються на водно-болотних територіях, де багато їжі. Деякі особини затримуються у заповіднику до кінця грудня. Особливо це відбувається тоді, коли водоймища частково покриті льодом. Коли ж крига покриває всю водну поверхню, птахи відлітають на південь.

Читайте також: На відео показали, як річковий хижак розважається у Чорнобилі