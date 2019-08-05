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В Англії з'явився перший бар зі штучним інтелектом

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5cc Harrild&Sons - фото 1
5cc Harrild&Sons / engadget

У Лондоні відкрився перший бар, де співробітникам допомагає штучний інтелект. Нейромережа підказує бармену, в якому порядку відвідувачі підійшли до стійки і кого потрібно обслужити швидше. Так заклад планує позбутися випадків, коли гості штовхаються і лізуть без черги, щоб купити випивку.

Систему для бару створила компанія DataSparQ. Її технологія розпізнає обличчя людей біля стійки і "закріплює" над їхніми головами номер: порядок черги показується з боку відвідувачів і бармена. Навпроти кожного номера також з'являється лічильник – він прогнозує, через скільки гість зможе замовити напій. Штучний інтелект також реєструє обличчя, тому людина може відійти і повернутися до покупки.

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5cc Harrild&Sons – бар з штучним інтелектом - фото 345603
5cc Harrild&Sons – бар з штучним інтелектом

Нейромережа автоматично визначає вік – якщо машині здасться, що людині немає 18 років, бармен попросить у неї документи.
Відвідувачам сподобалося, як працює штучний інтелект. Особливо оцінили винахід британки, яких дратує, як буйні хлопці штовхаються і не дають їм замовити випивку.

Бар називається 5cc Harrild&Sons. Знайти його можна на Фаррінгдон-стріт.

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Джерело: engadget
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