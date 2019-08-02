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Українці запустили незвичайний сервіс підбору подарунків за допомогою Instagram
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Українець Ігор Левенець разом з командою з трьох осіб запустив на ProductHunt сервіс GiftHub – сайт для автоматичного підбору подарунків за профілем в Instagram. За перші три дні проєкт зібрав понад 400 голосів.
Новий сервіс GiftHub аналізує сторінки в Instagram і, якщо акаунт досить активний, радить категорії товарів. Наприклад: телефони та аксесуари, настільні ігри, прикраси. Самі подарунки можна купити на Amazon або магазині Sanatty. GiftHub заробляє на афілійованих посиланнях, тобто отримує відсоток від кожної успішної покупки їхніх користувачів.
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Спочатку GiftHub запустили локально, на український ринок, у вигляді Telegram-бота. Він простіший: замість автоматичного аналізу Instagram-сторінок, потрібно вибирати подарунок в діалозі. Наприклад, сказати, кому збираєшся дарувати і які у людини хобі.
Щоб розвивати стартап, Ігор звільнився з IT-компанії і разом з командою сфокусувався на GiftHub. Вони підключили партнерів, зайнялися монетизацією і просуванням. Зараз в Україні вони заробляють близько 700 доларів в місяць.
Команда GiftHub хоче збільшити прибутковість сервісу. Веб-версія сервісу, створена з прицілом на американський ринок, повинна цьому допомогти. Після запуску на Product Hunt, сервіс уже отримав пропозиції щодо інтеграції ще з двома зарубіжними магазинами.
Зараз команда GiftHub працює над тим, щоб розширити базу подарунків і навчає алгоритм підбору. У найближчих планах – запустити розпізнавання об'єктів на фотографіях. Це допоможе штучному інтелекту краще радити відповідні подарунки.
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