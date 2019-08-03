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У Китаї розробили велосипед з автопілотом і голосовим управлінням

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Велосипедом можна керувати за допомогою голосових команд - фото 1
Велосипедом можна керувати за допомогою голосових команд

В епоху розвитку систем автопілоту для автомобілів інженери Університету Цінхуа (Китай) вирішили створити аналогічну технологію для велосипеда. Двоколісний транспорт навчили слідувати за власником і об'їжджати перешкоди. І це не весь список того, що він вміє робити.

В основі велосипеда лежить штучний інтелект. Керувати транспортом можна за допомогою голосових команд, попросивши його сповільнитися, повернути або зупинитися. У конструкції цікавий і підхід інженерів до автоматичного балансування – попри відсутність людини за кермом, байк не падає при русі і під час зупинки.

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Для стійкості використовується система гіроскопів, а стеження за дорогою здійснюється за допомогою встановлених камер; за контроль швидкості відповідає спеціальний датчик. Завдяки використанню штучного інтелекту, забезпечити роботу всіх систем вдалося завдяки лише одній мікросхемі, яку згодом можна використовувати для перетворення звичайних транспортних засобів на "розумні".

У Китаї розробили велосипед з автопілотом і голосовим управлінням - фото 345369

Зараз технологічний велосипед тестують на закритому майданчику, де він об'їжджає конуси та людей, виконує різні маневри. Варто сказати "пригальмуй", як двоколісний транспорт уповільнює хід.

У Китаї розробили велосипед з автопілотом і голосовим управлінням - фото 345370

Розробники продовжать дослідження та експерименти для створення повністю автоматизованої системи управління, яка може використовуватися в кріслах для осіб з інвалідністю та спеціальному транспорті.

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Джерело: anglenews
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