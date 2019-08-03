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У Китаї розробили велосипед з автопілотом і голосовим управлінням
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В епоху розвитку систем автопілоту для автомобілів інженери Університету Цінхуа (Китай) вирішили створити аналогічну технологію для велосипеда. Двоколісний транспорт навчили слідувати за власником і об'їжджати перешкоди. І це не весь список того, що він вміє робити.
В основі велосипеда лежить штучний інтелект. Керувати транспортом можна за допомогою голосових команд, попросивши його сповільнитися, повернути або зупинитися. У конструкції цікавий і підхід інженерів до автоматичного балансування – попри відсутність людини за кермом, байк не падає при русі і під час зупинки.
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Для стійкості використовується система гіроскопів, а стеження за дорогою здійснюється за допомогою встановлених камер; за контроль швидкості відповідає спеціальний датчик. Завдяки використанню штучного інтелекту, забезпечити роботу всіх систем вдалося завдяки лише одній мікросхемі, яку згодом можна використовувати для перетворення звичайних транспортних засобів на "розумні".
Зараз технологічний велосипед тестують на закритому майданчику, де він об'їжджає конуси та людей, виконує різні маневри. Варто сказати "пригальмуй", як двоколісний транспорт уповільнює хід.
Розробники продовжать дослідження та експерименти для створення повністю автоматизованої системи управління, яка може використовуватися в кріслах для осіб з інвалідністю та спеціальному транспорті.
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