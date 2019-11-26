В Англії знайшли незвичний перстень Оскара Вайлда

Золотий перстень, який належав англійському письменнику і поету Оскару Вайльду, знайшли через два десятиліття після крадіжки.

На внутрішній стороні кільця вигравірувано: O.F.O.F.W.W & R.R.H. to W.W.W., 1876. Це ініціали повних імен дарувальників і одержувача: Оскара Фінгала О'Флаерті Віллса Вайлда і його друзів, Реджинальда Річарда Гардінга і Вільяма Велсфорда Ворда.

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Перстень подарували Вільяму Ворду після закінчення оксфордського коледжу Магдалини, де всі троє вчилися. Напис грецькою мовою на зовнішній стороні персня говорить: "Дар любові того, хто бажає любові". Перстень був частиною великої колекції пам'ятних речей Оскара Вайльда, що зберігається в його альма-матер, коледжі Магдалини Оксфордського університету. Його викрав 2 травня 2002 року колишній прибиральник коледжу Імон Ендрюс. Відомо, що Ендрюс напився в барі коледжу і потрапив до бібліотеки в пошуках доказів зради своєї дружини. У якийсь момент розслідування перетворилося на пограбування.

Коледж запропонував винагороду в розмірі 3500 фунтів стерлінгів за будь-яку інформацію, яка могла б допомогти повернути перстень. У 2015 році чутки про те, що на чорному ринку з'явився перстень Вікторіанської епохи з незвичайним написом, дійшли до голландського мистецтвознавця Артура Бранда. Йому вдалося знайти власника персня і ​​умовити повернути його до коледжу Магдалини.

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