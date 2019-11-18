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У мережу злили технічні характеристики першої електронної книжки Xiaomi

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Xiaomi Mi Reader обійдеться у 82 долари США - фото 1
Xiaomi Mi Reader обійдеться у 82 долари США

Незабаром після анонсу краудфандингової кампанії Xiaomi з випуску електронної книги, в інтернет витекли і специфікації майбутньої новинки. Інсайдери опублікували не тільки подробиці про "залізо" гаджета, але і його ціну, а також дату початку прийому замовлень на альтернативу Amazon Kindle.

За традицією Xiaomi вирішила випустити новий продукт, попередньо провівши збір коштів на власній краудфандинговій платформі, старт якої був запланований на 20 листопада. Але ще до анонсу в мережу вже витекли фотографії пристрою з усіма технічними характеристиками.

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Xiaomi Mi Reader отримає підтримку більшості популярних форматів, включаючи документи Microsoft Office і EPUB. Модель під назвою Mi Reader оснастять чотирьохядерним процесором, 1 ГБ оперативної і 16 ГБ вбудованої пам'яті. Дисплей на основі електронного чорнила E-Ink отримає роздільну здатність HD з щільністю пікселів 212 ppi і підсвічування для нічного читання.

У мережу злили технічні характеристики першої електронної книжки Xiaomi - фото 368943

У мережу злили технічні характеристики першої електронної книжки Xiaomi - фото 368944

У мережу злили технічні характеристики першої електронної книжки Xiaomi - фото 368945

У мережу злили технічні характеристики першої електронної книжки Xiaomi - фото 368946

Маса рідера складе 178 грамів. Xiaomi Mi Reader можна буде синхронізувати зі смартфоном для перенесення бібліотеки і поповнення особистої колекції новими книгами.

Вартість новинки складе близько $ 82, а початок прийому попередніх замовлень запланований на 20 листопада.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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