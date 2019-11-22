Перший комікс Marvel продали за скажені гроші

Найбільш збережений екземпляр першого випуску коміксу Marvel продали на аукціоні за рекордні 1,26 мільйона доларів!

Один з примірників найпершого випуску коміксу про супергероя Людину-Смолоскип (андроїд) вийшов у 1939 році.

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Тоді компанія ще мала назву Timely Comics. Повідомляється, що проданий екземпляр вперше був куплений листоношею з Пенсильванії за 10 центів. Цей комікс став найдорожчим випуском Marvel серед раніше проданих.

У даллаському аукціонному домі Heritage Auctions, де продали комікс, назвали його "історичним екземпляром історичного коміксу". Раніше найдорожчим коміксом Marvel був журнал про Людину-павука 1962 року випуску, проданий за 1,1 млн доларів.

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