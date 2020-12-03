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В Англії знайшли найдорожчого і найнеслухнянішого собаку
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Собаки вважаються найкращими друзями людей, але навіть вони можуть спричиняти чимало проблем. Так трапилось і в цій англійській родині, яка не очікувала, що пухнастик може обійтись їм у суму, за яку можна придбати новий дім.
Родина Джилл та Стіва з графства Чешир в Англії навіть не могла припустити, що поява собаки на прізвисько Купер, стане справжнім ударом по сімейному бюджету. І справа зовсім не у тому, скільки коштує сам пес чи його утримування.
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Виявилось, що Купер особливий поціновувач меблів та техніки. Коли улюбленцю виповнився рік, то він вирішив, що диван всім заважає, тож просто порвав його до такого стану, що довелось купувати новий. Хоч Джилл та Стів і вирішили не сварити собаку, але попереду на них чекали погризені смартфони, пульти від телевізорів та інші меблі.
"Купер – найнеслухняніший пес у всій Англії. З нього не можна зводити погляд, оскільки він вигадає щось погане", –доволі весело відзначає родина.
До слова, у певний момент масштаби розваг улюбленця стали такими великими, що подружжя вирішило почати рахувати, скільки ж коштує їм така пухнаста радість. З'ясувалось, що за весь час Купер зубами доклався до 8 диванів, до двох обідніх столів, а також до 6 смартфонів та всіх дерев'яних дверей у помешканні.
Тож на відновлення пара витратила близько 8 750 фунтів стерлінгів (приблизно 332 801 гривня). Але це все одно не змусило сім'ю відмовитись від Купера, адже він дарує їх свою любов, яку неможливо купити за гроші.
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