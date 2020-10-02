В Англії заборонили пластикові соломинки і ватяні палички

З 1 жовтня 2020 року в Англії набрала чинності заборона на продаж і постачання пластикових соломинок, ватних паличок і розмішувачів. Але є один вийняток.

Так, британський уряд зробив виняток для медустанов – їхні працівники зможуть давати пластикові соломинки людям з інвалідністю, хворобами або травмами.

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Заборону прийняли, щоб знизити забруднення навколишнього середовища пластиком. За підрахунками британських властей, кожен день одні лише англійці використовують 4,7 мільярда пластикових трубочок, 316 мільйонів пластикових паличок і 1,8 мільярда одноразових ватних паличок.

Велика частина використаних виробів в результаті виявляється у водах Світового океану. Поки заборона діє тільки в Англії, але незабаром аналогічний закон можуть прийняти і в Уельсі.

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