У Нью-Йорку з'явився незвичайний таймер: він відраховує час до початку апокаліпсису

На Юніон-сквер у Манхеттені встановили цифрову інсталяцію "Кліматичний годинник". Вона веде зворотний відлік до того моменту, коли виснажиться запас вуглеводнів на планети.

Авторами таймера є художники Ган Голан і Ендрю Бойд. Під час відкриття інсталяції кліматичний годинник давав людству 7 років і 102 дні. Такий термін розрахований на основі поточних показників використання ресурсів.

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На початку годинник давав людству 7 років і 102 дні

Як пояснюється в описі проєкту, якщо промисловість не поміняє свій підхід до вуглеводнів, до зазначеного терміну настануть незворотні зміни на планеті, які призведуть до посилення природних лих і економічним катастроф.

На лічильнику також відображаються надихаючі дані – відсоток світової енергії, що отримується з поновлюваних джерел. Зараз цей показник становить понад 27,7%. Щоб запобігти кліматичному апокаліпсису, потрібно довести це число до ста, вважають автори проєкту.

P.S. зараз на годиннику 7 років і 98 днів.

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