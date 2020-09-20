Lego планує повністю відмовитися від пластику у виробництві своїх конструкторів

Данська компанія Lego повідомила про намір повністю позбутися від одноразового поліетилену в упаковці своїх товарів, а також виготовляти цеглинки та інші деталі своїх конструкторів з матеріалів, які повністю переробляються.

Так, за словами представників компанії, деякі з їхніх упаковок містять одноразовий пластик, який сьогодні не є екологічно безпечним або в деяких випадках не підлягає переробці. Ось чому керівництво приймає термінові заходи, щоб до 2025 року вся упаковка була екологічно безпечною.

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Зараз упаковка кубиків Lego прозора, щоб споживачі могли бачити, які деталі є всередині. Проте, як зазначив віце-президент з екологічної відповідальності Lego Тім Брукс, з паперовими пакетами у дітей немає такої можливості, але при тестуванні вони виявили, що діти насолоджувалися моментом відкриття упаковки.

Згідно з планами компанії, до 2022 року данська компанія планує модернізувати своє виробництво таким чином, щоб звести до нуля викиди вуглецю і знизити споживання води на 10%. До 2025 року всі відходи виробництва будуть перероблятися, а не вирушати на звалище. До 2030 року компанія має намір відмовитися від використання пластика на масляній основі, а деякі комплекти вже виготовляються з пластику на основі цукрового очерету.

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