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Коронавірус Карантин

В Англії заборонили парам займатися сексом: причина логічна

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Новий закон забороняє ходити в гості - фото 1
Новий закон забороняє ходити в гості

1 червня в Англії набув чинності закон, який забороняє людям, які не проживають разом, перебувати в одному приміщенні під час карантину. У ЗМІ його назвали "забороною на секс", оскільки тепер партнери, які проживають окремо, не зможуть легально кохатися.

Згідно з новими правилами, "двоє і більше людей не можуть перебувати в одному приміщенні, соціально взаємодіяти один з одним або разом здійснювати будь-яку іншу діяльність".

А тим часом: Уряд оголосив нові пом'якшення карантину в Україні з 5 червня: що дозволять

Іншими словами, англійці не можуть перебувати вдома у друзів, членів сім'ї або сексуальних партнерів, а також проводити час у приміщенні з кимось, з ким вони не проживають постійно. Закон також забороняє ночувати не вдома, за винятком випадків, коли мова йде про роботу, навчання, похорони, надання екстреної допомоги або уникнення шкоди життю і здоров'ю.

Секс можливий лише у тих пар, які мешкають разом - фото 407915
Секс можливий лише у тих пар, які мешкають разом

І хоча англійці можуть проводити час просто неба, наприклад, відвідувати приватні сади й інші відкриті простори, групами до 6 осіб, правила соціального дистанціювання поки не скасовуються (тобто, займатися сексом на вулиці теж не вийде).

"Боюся, ви все зрозуміли правильно. Не можу повірити, що збираюся твітнути це. З завтрашнього дня секс у приватному просторі між двома (або більше) людьми, які не живуть разом, прирівнюється до "зборів" 2 або більше людей і, отже, є незаконним", – написав адвокат з прав людини Адам Вагнер.

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Джерело: Yahoo
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