В Англії виставили на продаж будинок письменниці Агати Крісті

У місті Воллінгфорд продають Вінтербрук-хаус – будинок Агати Крісті. У ньому авторка детективів прожила понад 40 років, і саме там вона написала одні з останніх популярних книг.

Як пише BBC, триповерховий будинок з п'ятьма спальнями можна купити за 2,75 мільйона фунтів стерлінгів. Його нинішній власник, Грегор Кляйнкнехт, називає привілеєм життя у такому "особливому місці".

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Мер Воллінгфорд Маркус Харріс вважає, що будинок потрібно перетворити в музей і зберегти його для шанувальників Агати Крісті. Він заявив, що розробляє стратегію збору коштів і планує відтворити в помешканні обстановку, яка була там за життя письменниці.

Агата Крісті в Англії – найбільш читаєма письменниця після Шекспіра, і ми повинні постаратися зберегти цей чудовий будинок на знак вдячності, – заявив чиновник.

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