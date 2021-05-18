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У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото

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Пентхаус Белли Хадід - фото 1
Пентхаус Белли Хадід / jetsetter

Американська супермодель Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою жінкою в світі, недавно продала свій розкішний пентхаус за 6,5 мільйона доларів. Дивіться, як виглядає помпезне помешкання зірки.

Як пише Jetsetter, нерухомість розташована у шестиповерховому будинку в районі Сохо на Манхеттені (Нью-Йорк, США). Загальна площа житла становить 238 квадратних метрів. У ньому багато світла, а в оздобленні переважають мармур, дерево і всі відтінки сірого.

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Квартира з двома спальнями і двома ванними кімнатами насамперед цікава ефектними дизайнерськими рішеннями, сучасними предметами мистецтва, скляним гардеробом, величезною кухнею і приголомшливою терасою на даху.

У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото - фото 459835

У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото - фото 459836

У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото - фото 459837

У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото - фото 459838

У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото - фото 459839

У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото - фото 459840

У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото - фото 459841

У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото - фото 459842

У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото - фото 459843

У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото - фото 459844

У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото - фото 459845

У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото - фото 459846

У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото - фото 459847

У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото - фото 459848

У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото - фото 459849

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