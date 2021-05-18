У мережі показали розкішний пентхаус Белли Хадід зі скляним гардеробом: фото

Американська супермодель Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою жінкою в світі, недавно продала свій розкішний пентхаус за 6,5 мільйона доларів. Дивіться, як виглядає помпезне помешкання зірки.

Як пише Jetsetter, нерухомість розташована у шестиповерховому будинку в районі Сохо на Манхеттені (Нью-Йорк, США). Загальна площа житла становить 238 квадратних метрів. У ньому багато світла, а в оздобленні переважають мармур, дерево і всі відтінки сірого.

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Квартира з двома спальнями і двома ванними кімнатами насамперед цікава ефектними дизайнерськими рішеннями, сучасними предметами мистецтва, скляним гардеробом, величезною кухнею і приголомшливою терасою на даху.

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