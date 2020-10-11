В Англії відкрили номер-гуртожиток Ґрифіндор з Гаррі Поттера: атмосферні фото

У Великобританії шанувальники Гаррі Поттера можуть зупинитися в кімнаті-копії гуртожитку Ґрифіндора. Творці локації відтворили кімнату, в якій жили головні герої культового фільму.

В англійському селі на фермі North Shire з'явився простір, який повністю стилізований під кімнату, в якій Гаррі Поттер і його друг Рон Візлі жили в гуртожитку. Приміщення під назвою The Dorm має шість односпальних ліжок з оксамитовими шторами і камін, як у фільмах. Також у ванній розташований вітраж із зображенням русалки. Такий же з'являвся у фільмі "Гаррі Поттер і Кубок вогню".

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Такий номер обійдеться у 50 фунтів стерлінгів за ніч з гостя. Організатори відзначили, що на фермі вжито всіх необхідних заходів для дотримання санітарно-епідеміологічних правил при COVID-19.

Ферма North Shire спеціалізується на створенні копій помешкань з культових фільмів. Там також можна зупинитися у "хатині Геґріда", і "будинку Більбо Беггінса" з Володаря кілець.

Хатина Геґріда

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