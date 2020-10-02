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Чоловік знайшов стару книгу про Гаррі Поттера: тепер він може розбагатіти
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Житель Люксембурга, ім'я якого не розголошується, знайшов у себе вдома перше видання Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь". Він купив цю книгу 21 рік тому, щоб допомогти своїм дітям вивчити англійську мову.
Чоловік вирішив перечитати "Гаррі Поттера" після того, як навколо Джоан Роулінг розгорівся скандал через її висловлювання про трансгендери. Несподівано для себе він дізнався, що цінне видання можна продати на аукціоні.
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"Справжні перші випуски дійсно рідко зустрічаються: було надруковано всього 500 примірників, з яких 300 були розіслані в школи і бібліотеки. Це велика рідкість, тому що це один з решти 200", – розповідає Джим Спенсер, директора аукціонного будинку Hansons Auctioneers.
Експерт також зазначив, що книгу виставлять на аукціон 13 жовтня з ціною від 20 тисяч фунтів стерлінгів (732,7 тисячі гривень) до 30 тисяч фунтів стерлінгів (1,1 мільйона гривень).
Власник книги планує за отримані гроші виплатити кредит на навчання своєї дочки і допомогти їй взяти іпотеку. "Я був великим шанувальником книг про Поттера, коли вперше їх прочитав. Там обговорюється етика і людська поведінка. Я дуже поважав Джоан Роулінг за таку тонку роботу", – додав він.
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