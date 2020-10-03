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У Лондоні з'явився перший у світі пам'ятник Гаррі Поттеру: фото

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Перший пам'ятник Гаррі Поттеру - фото 1
Перший пам'ятник Гаррі Поттеру / bbc

У Лондоні на Лестер-сквер поставили перший у світі пам'ятник головному герою серії книг Джоан Роулінг про юного чарівника Гаррі Поттеру. Хлопець зображений на мітлі під час гри у квідич.

Пам'ятник розташований недалеко від кінотеатру, в якому в листопаді 2001 року пройшла прем'єра першого фільму про чарівників школи Гоґвортс. Скульптура має риси актора Деніела Редкліффа, який зіграв Поттера в екранізації книги.

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Бронзовий Гаррі Поттер став частиною композиції, в яку входять інші кіноперсонажі – ведмежа Падінґтон, Мері Поппінс і Бетмен. Пам'ятник буде прикрашати Лестер-сквер до 2023 року.

У Лондоні з'явився перший у світі пам'ятник Гаррі Поттеру: фото - фото 428387
У Лондоні з'явився перший у світі пам'ятник Гаррі Поттеру: фото - фото 428385
У Лондоні з'явився перший у світі пам'ятник Гаррі Поттеру: фото - фото 428386

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Джерело: bbc
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