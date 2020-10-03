У Лондоні з'явився перший у світі пам'ятник Гаррі Поттеру: фото

У Лондоні на Лестер-сквер поставили перший у світі пам'ятник головному герою серії книг Джоан Роулінг про юного чарівника Гаррі Поттеру. Хлопець зображений на мітлі під час гри у квідич.

Пам'ятник розташований недалеко від кінотеатру, в якому в листопаді 2001 року пройшла прем'єра першого фільму про чарівників школи Гоґвортс. Скульптура має риси актора Деніела Редкліффа, який зіграв Поттера в екранізації книги.

І ще: Чоловік знайшов стару книгу про Гаррі Поттера: тепер він може розбагатіти

Бронзовий Гаррі Поттер став частиною композиції, в яку входять інші кіноперсонажі – ведмежа Падінґтон, Мері Поппінс і Бетмен. Пам'ятник буде прикрашати Лестер-сквер до 2023 року.

Читайте також: Hogwarts Legacy: перший трейлер гри про всесвіт Гаррі Поттера