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В Англії сотні оголених людей покупалися в крижаному морі: фото (18+)

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Благодійний заплив - фото 1
Благодійний заплив / bbc

В англійському місті Нортумберленд пройшла незвичайна благодійна акція в підтримку благодійного фонду з охорони психічного здоров'я Mind. Сотні людей пірнули в Північне море, купалися навіть люди в інвалідних кріслах.

Так, в рамках благодійної акції понад 700 осіб повністю роздяглися і кинулися в холодну воду для запливу. Також всі учасники внесли пожертвування.

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В Англії сотні оголених людей покупалися в крижаному морі: фото (18+) - фото 356977

Організатор заходу Джекс Хіггінсон каже, що суть акції не тільки в тому, щоб просто роздягнутися. Для багатьох людей – це емоційно непросто, але коли вони бачать безліч однодумців, вони розслабляються, долають психологічні бар'єри і діляться один з одним емоціями.

Цікаво, що купалися навіть люди в інвалідних кріслах. Після запливу всіх учасників обігріли і нагодували.

В Англії сотні оголених людей покупалися в крижаному морі: фото (18+) - фото 356978

В Англії сотні оголених людей покупалися в крижаному морі: фото (18+) - фото 356979

В Англії сотні оголених людей покупалися в крижаному морі: фото (18+) - фото 356980

В Англії сотні оголених людей покупалися в крижаному морі: фото (18+) - фото 356981

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Джерело: bbc
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