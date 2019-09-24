В Англії сотні оголених людей покупалися в крижаному морі: фото (18+)

В англійському місті Нортумберленд пройшла незвичайна благодійна акція в підтримку благодійного фонду з охорони психічного здоров'я Mind. Сотні людей пірнули в Північне море, купалися навіть люди в інвалідних кріслах.

Так, в рамках благодійної акції понад 700 осіб повністю роздяглися і кинулися в холодну воду для запливу. Також всі учасники внесли пожертвування.

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Організатор заходу Джекс Хіггінсон каже, що суть акції не тільки в тому, щоб просто роздягнутися. Для багатьох людей – це емоційно непросто, але коли вони бачать безліч однодумців, вони розслабляються, долають психологічні бар'єри і діляться один з одним емоціями.

Цікаво, що купалися навіть люди в інвалідних кріслах. Після запливу всіх учасників обігріли і нагодували.

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