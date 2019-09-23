Дівчина дивом уникнула ув'язнення завдяки дуже гарній зовнішності

34-річна Лорен Кетшоу з американського міста Блафтон (Південна Кароліна, США) уникла покарання за водіння у нетверезому стані завдяки "дуже гарній зовнішності". Дівчина не відбуватиме покарання у в'язниці, сплативши невеликий штраф.

Під час затримання за порушення правил дорожнього руху американка Лорен Кетшоу почала пояснювати поліцейським, що вона "дуже симпатична", щоб їхати в тюрму. Перевірка на алкоголь в крові Кетшоу показала перевищення норми у два рази, але сама порушниця запевняла, що випила лише два келихи вина.

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Лорен Кетшоу

У розмові з правоохоронцями Кетшоу заявила, що дуже боїться в'язниці. "Я не хочу знати, що це таке. Я красива дівчина, будь ласка, не змушуйте мене йти туди", – сказала вона офіцерам.

Цей інцидент стався ще в серпні 2018 року. Однак тільки зараз жінці вдалося укласти угоду про визнання провини. Сплативши штраф у 187 доларів, вона не буде відбувати покарання у в'язниці за водіння в нетверезому стані. Проти американки також зняли додаткові звинувачення в перевищенні швидкості і зберіганні марихуани.

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