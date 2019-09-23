Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Привітання

Дівчина дивом уникнула ув'язнення завдяки дуже гарній зовнішності

  • 62
Дівчина дивом уникнула ув'язнення завдяки дуже гарній зовнішності - фото 1

34-річна Лорен Кетшоу з американського міста Блафтон (Південна Кароліна, США) уникла покарання за водіння у нетверезому стані завдяки "дуже гарній зовнішності". Дівчина не відбуватиме покарання у в'язниці, сплативши невеликий штраф.

Під час затримання за порушення правил дорожнього руху американка Лорен Кетшоу почала пояснювати поліцейським, що вона "дуже симпатична", щоб їхати в тюрму. Перевірка на алкоголь в крові Кетшоу показала перевищення норми у два рази, але сама порушниця запевняла, що випила лише два келихи вина.

Це цікаво: У Мілані з'явився магазин тільки з голими продавцями (18+)

Лорен Кетшоу - фото 356718
Лорен Кетшоу

У розмові з правоохоронцями Кетшоу заявила, що дуже боїться в'язниці. "Я не хочу знати, що це таке. Я красива дівчина, будь ласка, не змушуйте мене йти туди", – сказала вона офіцерам.

Цей інцидент стався ще в серпні 2018 року. Однак тільки зараз жінці вдалося укласти угоду про визнання провини. Сплативши штраф у 187 доларів, вона не буде відбувати покарання у в'язниці за водіння в нетверезому стані. Проти американки також зняли додаткові звинувачення в перевищенні швидкості і зберіганні марихуани.

Дивіться також: Коли бос працює вже вічність: епічне відео підкорює мережу

Джерело: thesun
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iOS 13: головні нововведення та фішки нової операційної системи
  • 20 вересня, 10:20
  • 171
Моделі 90-х: як змінилася яскрава представниця "великої шістки" Тетяна Патітц (18+)
  • 16 вересня, 18:21
  • 1936
Кріпосна 2 сезон 23, 24 серія: дивитись онлайн шокуючий фінал серіалу СТБ
  • 19 вересня, 23:02
  • 12893
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл