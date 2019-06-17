В Англії представили реактивний ранець

Засновник і головний льотчик-випробувач компанії Gravity Industries Річард Браунінг на двох фестивалях в Англії представив реактивний ранець. Його компанія працює над проектуванням і створенням таких рюкзаків протягом останніх трьох років.

У 2017 році на конференції TED Браунінг розповідав про те, як змінювався підхід до створення ранця: спочатку купили одну газову мікротурбіну, потім ще одну – реактивна тяга конструкції становила 50 кілограмів. Збільшували кількість моторів, навантажували турбінами не тільки руки, а й ноги – тяги було досить для того, щоб підняти тіло.

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Перший вдалий шестисекундний політ підштовхнув Браунінга до подальшого продовження роботи над проектом. Йому вдалося заховати дроти в пластиковий контейнер на спині, а також навчитися керувати рухом під час польоту.

Головне завдання Gravity Industries, за словами засновника, зробити подібні польоти можливими для широкої публіки.

Сучасна модель реактивного ранця складається з п'яти мікротурбін – одна розташована на спині і дві прикріплюються до кожної руки. Сукупна потужність двигунів становить понад 1000 кінських сил, що дозволяє здійснювати польоти тривалістю дві-три хвилини.

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