Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

В Англії представили реактивний ранець

  • 9
Представлено реактивний ранець - фото 1
Представлено реактивний ранець / Instagram

Засновник і головний льотчик-випробувач компанії Gravity Industries Річард Браунінг на двох фестивалях в Англії представив реактивний ранець. Його компанія працює над проектуванням і створенням таких рюкзаків протягом останніх трьох років.

У 2017 році на конференції TED Браунінг розповідав про те, як змінювався підхід до створення ранця: спочатку купили одну газову мікротурбіну, потім ще одну – реактивна тяга конструкції становила 50 кілограмів. Збільшували кількість моторів, навантажували турбінами не тільки руки, а й ноги – тяги було досить для того, щоб підняти тіло.

І ще: Як роботи реагують на знущання зі сторони людей: відео

Перший вдалий шестисекундний політ підштовхнув Браунінга до подальшого продовження роботи над проектом. Йому вдалося заховати дроти в пластиковий контейнер на спині, а також навчитися керувати рухом під час польоту.

Головне завдання Gravity Industries, за словами засновника, зробити подібні польоти можливими для широкої публіки.

Сучасна модель реактивного ранця складається з п'яти мікротурбін – одна розташована на спині і дві прикріплюються до кожної руки. Сукупна потужність двигунів становить понад 1000 кінських сил, що дозволяє здійснювати польоти тривалістю дві-три хвилини.

Читайте також: Google представила відеогру для створення ігор

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • 10 червня, 12:14
  • 1094
Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
  • 13 червня, 15:21
  • 1425
ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
  • 12 червня, 12:10
  • 1052
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології