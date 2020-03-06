В Англії кішка повернулася додому після 11 років життя на вулиці

Усі ці роки 72-річна Єва МакДоннелл з Бірмінгема не припиняла думати про свою кішку Міссі. Хоча вже не сподівалася коли-небудь знову побачити її. Тим більше, що пухнастій вже 17 років, і її цілком уже могло не бути в живих. Утім, через 11 років вона таки повернулась до своєї господарки.

Співробітники рятувального центру в Саттон-Колдфілді (передмістя Бірмінгема) знайшли господиню кішки завдяки мікрочипу та повернули тварину додому. Хоча до цього щасливого моменту Міссі провела 11 довгих років на вулиці.

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У 2009 році Міссі втекла з машини Єви МакДоннелл, поки та ненадовго вийшла до магазину по молоко. Довгі пошуки засмученої господині ні до чого не привели.

Як виявилося пізніше, Міссі жила на вулиці, за 13 кілометрів від свого будинку. Про це розповів місцевий житель Алі Шах, який часто бачив кішку, яка влаштувалася неподалік від його помешкання. Бездомна тварина частенько дрімала на сміттєвому баку.

Алі подружився з Міссі, годував її і навіть побудував для кішки дерев'яний будиночок, щоб вона не мерзла. А нещодавно Алі Шах надіслав своїй матері відео зі сплячою під дощем Міссі. І жінка вирішила знайти будинок для тварини. Вона відвезла кішку в рятувальний центр у Саттон-Колдфілді.

Своєю чергою власниця рятувального центру Клер Девіс показала Міссі ветеринарному лікарю, який і виявив під її шкірою мікрочип. У результаті чого співробітники центру знайшли господиню кішки.

Місіс МакДоннелл була у нестямі від радості, коли дізналася, що її Міссі жива. За роки проживання на вулиці кішка втратила багато зубів. Тому господиня дає їй корм для кошенят.

Міссі пережила важкі часи, але вона залишилася моєї кішкою, – радісно підсумувала Єва МакДоннелл.

Нагадаємо, що у США в листопаді минулого року зниклий кіт повернувся до господаря через п'ять років. І теж завдяки мікрочипу. Кіт був знайдений за 1900 км від будинку. Тоді співробітник зі зв'язків з громадськістю притулку Санта-Фе сказав, що ця історія підкреслює важливість мікрочипування домашніх тварин. Адже мікрочип – це єдиний спосіб їх ідентифікації. Він не може випасти. Його не можна змінити або видалити.

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