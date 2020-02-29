Підстакотик: користувачі мережі сміються над новим автомобільним аксесуаром (фотофакт)

Тварини часто бувають дуже кумедними. Особливо кішки, які залазять туди, куди здавалося б просто нереально пролізти, і вміщують своє тіло в дуже маленькі простори. Такий курйоз стався і з домашнім улюбленцем одного з автолюбителів.

Як відомо, кішки небайдужі до різних коробок, куди вони відразу ж залазять. При цьому це стосується не тільки домашніх кішок, але і диких порід. Не рідко в мережі можна зустріти відео, як в невелику коробку залізла рись або зовсім левиця.

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Але якщо підходящої коробки поруч немає, тоді пухнастикам підходить будь-яке місце з обмеженим простором. Напевно, приблизно такою логікою керувалося і це маленьке кошеня, яке залізло у невеликий вбудований підстаканник в машині.

При цьому тваринка там прекрасно вмістилася і по його сонному вигляду можна зробити висновок, що йому досить комфортно і зручно. Господар такого милого кошеня відразу ж придумав нову кличку. "Підстакотик", – підписали знімок в мережі.

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