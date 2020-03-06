Несподіваний поворот: відео з цуциком і котом підкорило Facebook

Жінка зняла на камеру незвичайний момент за участю свого кота і цуцика, який розтопив не лише її серце, а й тисяч користувачів. Що ж на відео – дивіться далі.

Американка Ліза Пламмер щаслива власниця 10-місячного кота Джаспера та 5-місячного бігля Бо, тож в її домі рідко буває тиша та спокій. Але нещодавно їй вдалось зняти на камеру один із найкрасивіших та найдобріших моментів: цуценя у прямому сенсі слова обійняло кота. Так пара пухнастих і сиділа, дивлячись у вікно. За короткий час ролик зібрав понад 131 тисячу переглядів у соцмережі Facebook.

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"Цей солодкий момент розтопив моє серце, і я захотіла забрати назад все погане, що про них казала", - зізналась Ліза, якій точно не сумно живеться з двома улюбленцями. Зате у мережі з'явилось на одне добре відео більше, яке точно зробить ваш настрій кращим.

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