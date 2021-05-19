В Англії гамак взяв у полон собаку: відео, яке викликає нереальну усмішку

Чотирилапі улюбленці просто обожнюють потрапляти у кумедні ситуації. Одна з таких зробила зіркою мережі пса з Англії. Його буквально взяв у полон гамак, що й вдалося зняти господареві.

Наш новий герой – пес на прізвисько Чуї. Він разом зі своїм господарем мешкають в англійському місті Дадлі у графстві Вест-Мідлендс. І саме власник чотирилапого зняв на відео кумедну ситуацію, в яку потратив його улюбленець.

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Чуї буквально став заручником хитрого гамака. Пес вирішив трохи відпочити, але у гамака були свої плани на життя – він міцно обійняв його та довго не відпускав. Полежати, як ви розумієте, чотирилапому не вдалося.

Ситуація виявилася настільки критичною, що на допомогу Чуї прийшла дружня вівчарка, котра облаяла впертий і неслухняний гамак. Закінчилося все хеппі-ендом: після хвилини бриканням і лягання пес все-таки вирвався на свободу.

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