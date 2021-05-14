У Китаї жінка завела мініатюрну свинку, але щось пішло не так: фотофакт

У 2018 році китаянка Чжан Лі з Шанхая купила мініатюрну свинку. Вона не любила кішок і собак і вирішила, що розумна і чарівна тваринка не виросте занадто великою. Принаймні, так вона думала, коли купувала тварину.

Як пише видання OddityCentral, свинку вона назвала "Пиріг з чорним рисом". Жінка думала, що вона виросте не більшою, ніж собака.

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Однак через три роки з'ясувалося, що Пиріг – не мініатюрна свинка, а свиня породи Bama Xiangzhu, вага якої становить понад 150 кілограмів. А його довжина – близько 150 сантиметрів. Свиней такої породи зазвичай розводять для виробництва м'яса.

Однак навіть коли обман розкрився, Чжан Лі не відмовилася від неї. Мати жінки теж сильно полюбила вихованця: вона постійно чеше Пирогу живіт і ділиться його фотографіями у соціальних мережах.

Чжан Лі часто виводить на прогулянку свиню, чим привертає увагу перехожих. Але найбільше господиню турбує те, що Пиріг дуже ледачий. Якщо він занадто сильно втомиться і ляже, єдиний спосіб підняти його – заманити їжею.

Пиріг їсть 5-6 разів на день. Його годують зерном, яйцями, молочними продуктами, овочами та фруктами. При цьому одного разу Пиріг з'їв шматок бавовняної тканини, і тепер він носить намордник.

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