Apple AirTag порівняли з носом службової собаки: відео

Журналісти видання Wall Street Journal провели незвичайне порівняння. В одному кутку рингу "стояв" новий трекер для пошуку речей Apple AirTag, а в іншому – навчена поліцейська собака. Дивіться, хто краще впорається з задачею!

Головна мета полягала у тому, щоб з'ясувати, наскільки ефективні нові смарт-мітки виробництва Apple у порівнянні з собакою, навченою шукати наркотичні засоби. До слова, німецьку вівчарку звуть Васабі, і вона була явно зацікавлена ​​в тому, щоб перемогти Apple AirTag, оскільки за хорошу роботу їй давали ласощі, пише Wall Street Journal.

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Усього було три різні змагання: від пошуку сумки з прикріпленою міткою, всередині якої перебувала імітація наркотиків, до кинутої закладки та спроби відшукати втрачену собаку.

Відзначимо, що у перших двох випадках краще впоралася Васабі. При цьому журналісти роблять акцент на те, що час – не головний фактор. Важливо те, що мітка працює, а знайти загублені ключі або будь-яку іншу річ у будинку стало значно простіше.

У порівнянні для більшої об'єктивності брали участь ще два подібні пристрої. Журналісти Wall Street Journal не намагалися якимось чином очорнити їх, продемонструвавши, як якісно працює гаджет виробництва Apple. Також вони відзначили, що AirTag вартістю $ 29 не дорожчий за аналоги від конкурентів.

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