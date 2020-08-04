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Коронавірус Карантин

В Англії футболістам заборонили кашляти на суддів і суперників

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Нові правила діють для запобігання поширення коронавірусу - фото 1
Нові правила діють для запобігання поширення коронавірусу

Футбольна асоціація Англії (FA) оновила правила у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тепер гравцям заборонено кашляти на суперників своєї команди або суддів. За це вони можуть отримати червону або жовту картку.

Нові коронавірусні правила прописані в інструкції для арбітрів.

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Судді можуть показати гравцеві картку, якщо він "навмисно і з близької відстані кашлянув в обличчя супернику або представнику ліги". Така дія прирівнюється до "використання образливих виразів і/або жестів".

Футболісту може навіть загрожувати вилучення з поля - фото 419180
Футболісту може навіть загрожувати вилучення з поля

Залежно від серйозності інциденту суддя може зробити попередження або й зовсім вилучити гравця з поля за неповагу, а також прояв неспортивної поведінки.

У документі також уточнюється, що судді не повинні карати гравців за звичайний кашель і повинні нагадувати гравцям, щоб вони не плювали на землю, хоча це не є порушенням правил.

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Джерело: Reuters
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