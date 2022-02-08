В Англії через пандемію закрився найстаріший паб країни, який працював 1229 років

У місті Сент-Олбанс за 30 кілометрів від Лондона через фінансові проблеми закрився, можливо, найстаріший паб країни Ye Olde Fighting Cocks. Він працював з 793 року, проте не зміг пережити ковідних обмежень.

Заклад пережив чуму та війни, але не зміг пройти випробування ковідом та локдаунами, пише BBC.

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"Разом зі своєю командою я зробив усе можливе, щоб паб продовжував працювати. Проте останні два роки були безпрецедентні для індустрії ресторанного бізнесу, і перемогли всіх нас. Тих, хто намагався зробити усе, щоб цей відзначений безліччю нагород паб міг продовжувати торгівлю в майбутньому", — повідомив його керівник Крісто Тофаллі.

Він додав, що умови були "надзвичайно жорсткими" до пандемії, але наслідки пандемії були "руйнівними". Паб намагався виконати свої фінансові зобов'язання, проте не зміг. Очікується, що у закладу з'явиться новий інвестор і він відродиться. А поки що персонал пабу — десять осіб — залишилися без роботи. Дехто заради неї спеціально переїхали до Сент-Олбансу.

За даними місцевої ради з туризму, основна будівля Ye Olde Fighting Cocks була побудована в XI столітті і спочатку використовувалася як голубник. Паб отримав свою назву від півнячих боїв, які проводилися тут наприкінці XIV та на початку XX століть. Цей паб є неофіційно найстарішим в Англії, оскільки повноцінно перевірити це неможливо.

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