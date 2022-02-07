Найбільший пасажирський літак Airbus A380 перетворять на готель: візуалізація у фото

Колишній інженер Airbus Фредерік Делез вирішив зберегти найбільший пасажирський літак у світі Airbus A380 від утилізації та перетворити його на готель із ресторанним комплексом. Розташований він буде на околиці французького аеропорту Тулуза.

Як йдеться на сайті Projet ENVERGURE, в авіалайнері-гіганті розмістять 31 повноцінний номер трьох категорій з душовими та туалетними кімнатами: стандарт на двох осіб площею 16 кв. метрів, Deluxe на три-чотири особи площею 23 кв. метри та два Suite площею по 35 кв. метрів. Suite-номери стануть родзинкою готелю. Один у носовій частині матиме вихід у кабіну пілотів, другий у хвості займатиме одразу два поверхи.

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Поряд з A380 збудують ресторан на 60 місць, стилізований під диспетчерську вежу. За допомогою моста він буде безпосередньо з'єднаний із літаком.

Команда Делеза уже виконала техніко-економічне обґрунтування проєкту та домовилася про співпрацю з девелоперською компанією DUVAL Group, яка займається будівництвом. Пошук потрібного літака також перебуває на останній стадії. Якщо команда знайде інвесторів, то реальний старт проєкту можуть дати вже у першому кварталі 2022 року.

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