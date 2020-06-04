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Хлопець перетворив свій двір у місце з Гаррі Поттера: ефектне відео

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Блогер переніс у всесвіт Гаррі Поттера - фото 1
Блогер переніс у всесвіт Гаррі Поттера / instagram.com/parkerlocke

Блогер показав, як би міг виглядати дім чарівників з "Гаррі Поттера", і глядачі у захваті! Це справді варто побачити!

19-річний блогер Паркер активно підкорює платформу TikTok своїм умінням переносити людей у вигадані місця з популярних фільмів та серіалів. І для цього йому не потрібно володіти магією, адже він вміє користувати спецефектами. Тому не дивно, що у нього понад 2 мільйони підписників.

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Нещодавно він вирішив показати атмосферу житла чарівників з "Гаррі Поттера". Саме цей ролик з раптовою появою Гогвортсу за вікном, драконами і дементором зібрав понад 26 мільйонів переглядів! Зацініть:

@parkerlocke

I think a few of y’all have been waiting on this one... Harry Potter ##fyp ##xyzbca ##harrypotter

♬ Harry Potter Theme Song - Ost

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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