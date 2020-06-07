Надто відкрита ванна кімната шокувала мережу (фото)

Будь-який ремонт вдома часто перетворюється на спробу зробити щось дизайнерське та креативне, але не завжди це вдається справді добре. Так трапилось і з ванною кімнатою цього чоловіка. Нею може скористатись тільки хтось без комплексів.

На платформі Reddit користувач з ніком muurilin поділився епічними фото ванної кімнати, яке за лічені години піднялась у тренди. Допис зібрав понад 33 тисячі балів та майже тисячі коментарів. А все через надто відверту вбиральню.

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"У будинку мого дядька є ванна без дверей. Буквально перше, що ви бачите, коли заходити у будинок", – відзначив автор, і з ним важко не погодитись. Єдине, що відділяє кімнату від інших – невелика скляна панель, але це зовсім не покращує ситуацію.

Reddit

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