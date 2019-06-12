В Android Q з'явиться інноваційний спосіб управління

Це буде новий спосіб взаємодії з гаджетами

Користувачі сайту XDA з'ясували, що з моменту релізу першої бети Android Q у травні компанія Google працює над новим способом управління. З його допомогою можна буде безконтактно взаємодіяти з пристроями, запускаючи різні функції. Цікаво, що сама технологія була представлена ​​ще у 2015 році.

Мова йде про експериментальний проект Soli, показаний публіці чотири роки тому.

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За допомогою спеціального радіолокатора пристрій здатний відстежувати найменші рухи рук і пальців користувача. Спочатку передбачалося, що ця технологія спростить управління невеликими пристроями, наприклад, смарт-годинниками.

Передбачається, що нова технологія з'явиться у Pixel 4, зображення якого нещодавно з'явилося в мережі. Наразі розробникам з XDA вдалося виявити у коді Android Q тільки два варіанти застосування нового способу управління: пропуск відтвореного медіаконтенту та відключення звуку.

Деталі також вказують на те, що функція отримала назву Aware і буде доступна в налаштуваннях разом з Active Edge. За словами джерел, Google також адаптує відповідним чином призначений для користувача інтерфейс у рядку стану, на екрані блокування і AoD-дисплеї.

Реліз фінальної версії Android Q очікується у третьому кварталі цього року, але нова функція може бути представлена ​​тільки з Pixel 4, в жовтні.

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