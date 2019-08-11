В Android Q beta 6 знайдена нова пасхалка

Цього тижня компанія Google випустила фінальну бета-версію Android Q. Крім нового режиму очікування для смартфонів Pixel і низки косметичних змін, користувачі знайшли у прошивці нову пасхалку – приховану функцію, відкрити яку можна за допомогою секретної комбінації тапів.

Утримуючи палець на версії Android з меню налаштувань, можна відкрити вбудовану гру-пазл. Переміщаючи цифри і напис Android, потрібно зібрати офіційний логотип, який Google використовувала протягом усього періоду тестування Android Q.

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Якщо торкнутися екрана кілька разів, відкриється квадратна сітка і видозмінена варіація "японського кросворду". Розставляючи крапки на сітці відповідно до зазначених цифр, можна отримати, наприклад, зображення значка збільшення гучності Android. Поки "пасхальне яйце" є лише на Essential Phone. Ймовірно, через те, що гаджет отримав найсвіжішу версію Android Q. На смартфоні Google Pixel після установки бета-версії все ще запускається пасхалка від Android Pie – простенька анімація з буквою P і рухомими колами.

Якою буде фінальна "пасхалка" Android Q – стане відомо після виходу стабільної версії ОС. У минулих збірках Android користувачеві доводилося збирати котів і грати в клон Flappy Bird з льодяниками на паличці.

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