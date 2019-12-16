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В Android 11 з'явиться нова функція, яку раніше прибрали

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В Android 10 прибрали активацію темної теми за графіком - фото 1
В Android 10 прибрали активацію темної теми за графіком

До презентації наступної версії мобільної операційної системи Android залишається ще майже пів року, але в мережі вже активно обговорюються майбутні нововведення. Так, інсайдерам стало відомо про одну з особливостей Android 11, яка доповнить популярну функцію десятої версії "зеленого робота".

Мова йде про темну тему – головне нововведення Android 10, яке користувачі чекали протягом декількох років.

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Примітно, що під час тестування Android 10 у декількох бета-версіях системи була можливість встановлювати темну колірну схему за розкладом. Власник задавав розклад, згідно з яким система автоматично забарвлювалася у темні тони, що істотно знижувало навантаження на очі в нічний час або при відсутності додаткових джерел освітлення.

Але з виходом фінальної версії Android 10 розробники Google вирішили прибрати опцію. Причина проста: "можливий раптовий перезапуск додатків для застосування темної колірної схеми", що, на думку розробників, викликало б негативний досвід у користувачів.

Темний режим у Android 10 можна активовувати лише вручну - фото 374438
Темний режим у Android 10 можна активовувати лише вручну

Але згідно з недавнім коментарем Кріса Бейнса, що обіймає пост одного з розробників Android у Google, функція зміни колірного оформлення за розкладом все ж повернеться в Android 11. А поки користувачам Android 10 залишається або вручну перемикатися між режимами, або ж використовувати сторонній софт.

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Джерело: XDA Developers
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