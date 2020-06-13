В Android 11 з'явиться аналог "Корзини" з Windows

Google знову розповіла про зміни, які чекають користувачів і розробників з релізом Android 11. Продовжуючи розширювати можливості функції Scoped Storage, представленої разом з Android 10, яка відповідає за роботу додатків з файлами, компанія оголосила про появу власного аналога "Корзини" з Windows.

У деяких додатках, наприклад, "Google Фото", уже давно передбачена можливість відновлення раніше видалених файлів. Однак з релізом Android 11 така функція буде реалізована на системному рівні завдяки змінам у File API.

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Використовуючи нові інструменти, представлені в Android 11, розробники зможуть реалізувати у своїх програмах функцію відкладеного видалення файлу. Замість того, щоб повністю стиратися з пристрою, файли будуть міститися у спеціальній області пам'яті, прихованій від інших додатків, і зберігатися протягом 30 днів. Головною відмінністю нової функції від "Корзини" з Windows є те, що в Android НЕ буде конкретної виділеної папки для віддалених даних.

Цікаво, що ця функція була виявлена ​​ще у першій тестовій збірці Android 11 для розробників, однак тоді видалені файли могли зберігатися тільки 7 днів замість нинішніх 30.

Раніше Google розповіла про функції Play Asset Delivery, що дозволяє прискорити завантаження "важких" мобільних ігор з магазину додатків Google Play, і інструмент Android Performance Tuner, за допомогою якого розробники можуть краще оптимізувати свої ігри.

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