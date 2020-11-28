На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Амстердамі з'явиться підводний музей корабля, що затонув
-
- 20
Кілька нідерландських компаній та архітектурне бюро ZJA працюють над проєктом унікального музею. У ньому відвідувачі зможуть спостерігати за водолазами, що досліджують судно 18 століття. Обіцяють, що це буде щось з чимось!
Штормової ночі у січні 1749 року корабель Голландської Вест-Індської компанії (VOC) під назвою "Амстердам" сів на мілину біля узбережжя британського Гастингсу в водах Ла-Маншу. Тепер Нідерланди планують не просто підняти це судно з дна і перевезти в Амстердам, а й створити унікальний підводний музей у вигляді басейну. Відвідувачі зможуть спостерігати за водолазами, які вивчають затоплений корабель.
Це цікаво: Подружня пара знайшла 100-річний лист, надісланий голубиною поштою
Над проєктом працює команда археологів під керівництвом Єжи Гавронського, муніципалітет Амстердама, нідерландська суднобудівна компанія VEKA, компанія Mammoet, що спеціалізується на транспортуванні важких вантажів, і архітектурне бюро ZJA.
Трішки про корабель
Коли 40-метрове судно втратило керування і сіло на мілину, всі 330 моряків, теслярів, солдат, офіцерів і пасажирів змогли дістатися до англійського берега цілими та неушкодженими. Однак корабель і весь його вантаж залишився на мілині та поступово був покритий семиметровим шаром піску. Ця "капсула часу" пропонує унікальну можливість дізнатися більше про Амстердам 18 століття і його культурну спадщину.
Дослідити корабель на місці біля берегів Гастингсу складно саме через шар піску і мулу. Тому запропонували революційний проєкт, який об'єднає археологічні дослідження і дуже видовищну музейну експозицію.
Про музей
За проєктом, біля Гастінгсу розмістять спеціально спроєктований рятувальний док з прозорими стінами, який підніме затонуле судно разом з водою і мулом. Потім док транспортують в Амстердам і накриють величезним навісом. Тут публіка може побачити сам корабель, водолазів та археологів, які ведуть дослідження.
Цей музей, якщо проєкт буде втілений, стане прикладом не тільки ультратехнологічного, а й трендового імерсивного музею з "ефектом занурення", адже археологічні знахідки та відкриття відбуватимуться безпосередньо на очах у глядачів. Будуть організовані й спеціальні заходи, щоб всі знахідки показати окремо, в історичному контексті. Учасники проєкту сподіваються, що поєднання технологій і культурної спадщини, представлене таким чином, наочно покаже і сучасну історію Амстердама, і його колоніальне минуле.
Читайте також: Історики та парфумери відтворять аромати старої Європи
-
20:17У NASA створили та відправили на Марс пристрій для видобування кисню
-
19:48У Нідерландах вуличні попільнички перетворили на зарядки для електровелосипедів
-
19:19Ентузіаст розгадав непростий секрет Mortal Kombat 11: його приховували півтора року
-
18:45МастерШеф 10 сезон 13 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:18В Амстердамі з'явиться підводний музей корабля, що затонув
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:00Гороскоп на 29 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Ілон Маск розповів про автономність нової електровантажівки Tesla Semi
-
17:17Культовий режисер Девід Лінч знімає серіал для Netflix
-
16:48Кохана Ілона Маска видала розмальовку зі своїми малюнками
-
16:17Хто зі знаків Зодіаку найбільш конфліктний
-
15:46Кухню на колесах на базі Land Rover Defender з популярного телешоу пустять з молотка
-
15:13Найкращі знімки року за версією британського фотоконкурсу Capturing Ecology
-
14:51На комп'ютерах Apple з чипом M1 вдалося запустити Windows 10: як він працює
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:16Вчені розкрили головний секрет щасливих стосунків
-
13:42Як зберегти здоров'я при сидячому способі життя
-
13:18На пуантах: Disney презентувала трейлер документального серіалу про балет
-
12:42У Львові випав перший сніг: яскраві фото та відео з мережі
-
12:14Магнітні бурі у грудні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
11:45У Києві створили найвищий мурал в Європі: фотофакт
-
11:15Цього актора назвали іконою року за версією журналу GQ
-
10:47Нейрофізіологи вивчили активність мозку запеклих уболівальників
-
10:18Індійський підліток закінчив університет у 14 років
-
09:49Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 28 листопада
-
18:18В Амстердамі з'явиться підводний музей корабля, що затонув
-
15:13Найкращі знімки року за версією британського фотоконкурсу Capturing Ecology
-
12:14Магнітні бурі у грудні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:49Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 28 листопада
-
08:12Учені розповіли, як зробити понеділок щасливим днем
- 27 листопада
-
21:5813 неймовірних фактів про секс, які так і кортить перевірити
-
18:22Експерт розповів, як правильно прогрівати автомобіль взимку
-
15:10Святослав Вакарчук – Знову: слухайте першу пісню музичного проєкту Оранжерея
-
13:11Названо найкращі ігри 2020 року за версією Golden Joystick Awards
-
10:50Настя Каменських – VIBE: дивіться новий атмосферний кліп на чуттєвий хіт NK
-
09:11Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 27 листопада
-
07:17Погода в Україні 27 листопада: у яких областях буде найтепліше
- 26 листопада
-
21:526 чинників, які можуть відбити бажання займатися сексом
-
19:132 перевірені способи зробити свого опонента однодумцем
-
16:21Як змінювалася гаряча бразилійка Алессандра Амбросіо: фото 18+
-
14:155 нових українських книг, з якими варто зустріти зиму
-
12:19Вихідні у грудні 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні
-
09:29Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 26 листопада
- 25 листопада
-
21:53Без одягу і без комплексів: найсексуальніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
19:45БОРУССІЯ М ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
17:57Названо найбажаніше та найпопулярніше взуття 2020 року: фото
-
15:19Як повернутись до нормального життя після вигорання: 30 простих порад
-
12:19Гороскоп на грудень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 листопада
-
07:30Україна піднялася у світовому рейтингу якості доріг