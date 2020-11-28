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В Амстердамі з'явиться підводний музей корабля, що затонув

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У музеї одночасно проводитимуть вивчення корабля - фото 1
У музеї одночасно проводитимуть вивчення корабля

Кілька нідерландських компаній та архітектурне бюро ZJA працюють над проєктом унікального музею. У ньому відвідувачі зможуть спостерігати за водолазами, що досліджують судно 18 століття. Обіцяють, що це буде щось з чимось!

Штормової ночі у січні 1749 року корабель Голландської Вест-Індської компанії (VOC) під назвою "Амстердам" сів на мілину біля узбережжя британського Гастингсу в водах Ла-Маншу. Тепер Нідерланди планують не просто підняти це судно з дна і перевезти в Амстердам, а й створити унікальний підводний музей у вигляді басейну. Відвідувачі зможуть спостерігати за водолазами, які вивчають затоплений корабель.

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В Амстердамі з'явиться підводний музей корабля, що затонув - фото 437057

Над проєктом працює команда археологів під керівництвом Єжи Гавронського, муніципалітет Амстердама, нідерландська суднобудівна компанія VEKA, компанія Mammoet, що спеціалізується на транспортуванні важких вантажів, і архітектурне бюро ZJA.

Трішки про корабель

Коли 40-метрове судно втратило керування і сіло на мілину, всі 330 моряків, теслярів, солдат, офіцерів і пасажирів змогли дістатися до англійського берега цілими та неушкодженими. Однак корабель і весь його вантаж залишився на мілині та поступово був покритий семиметровим шаром піску. Ця "капсула часу" пропонує унікальну можливість дізнатися більше про Амстердам 18 століття і його культурну спадщину.

В Амстердамі з'явиться підводний музей корабля, що затонув - фото 437056

Дослідити корабель на місці біля берегів Гастингсу складно саме через шар піску і мулу. Тому запропонували революційний проєкт, який об'єднає археологічні дослідження і дуже видовищну музейну експозицію.

В Амстердамі з'явиться підводний музей корабля, що затонув - фото 437060

Про музей

За проєктом, біля Гастінгсу розмістять спеціально спроєктований рятувальний док з прозорими стінами, який підніме затонуле судно разом з водою і мулом. Потім док транспортують в Амстердам і накриють величезним навісом. Тут публіка може побачити сам корабель, водолазів та археологів, які ведуть дослідження.

В Амстердамі з'явиться підводний музей корабля, що затонув - фото 437058

Цей музей, якщо проєкт буде втілений, стане прикладом не тільки ультратехнологічного, а й трендового імерсивного музею з "ефектом занурення", адже археологічні знахідки та відкриття відбуватимуться безпосередньо на очах у глядачів. Будуть організовані й спеціальні заходи, щоб всі знахідки показати окремо, в історичному контексті. Учасники проєкту сподіваються, що поєднання технологій і культурної спадщини, представлене таким чином, наочно покаже і сучасну історію Амстердама, і його колоніальне минуле.

В Амстердамі з'явиться підводний музей корабля, що затонув - фото 437059

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Джерело: ZJA
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