Подружня пара знайшла 100-річний лист, надісланий голубиною поштою

Подружжя виявили під час пішого походу Ельзасом п'ятисантиметрову алюмінієву капсулу, всередині якої була записка німецькою мовою. Найімовірніше, понад століття тому це послання загубив поштовий голуб.

Куратори меморіального музею в місті Орбі, ознайомившись зі знахідкою, прийшли до висновку, що повідомлення могло бути відправлене прусським піхотним офіцером з поштовим голубом під час Першої світової війни (1914-1918) або раніше, під час навчань.

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Лист був відправлений 16 липня. Однак вказівка ​​року написана нечітко: або 1910, або 1916 рік. У тексті йдеться, що "взвод Поттхоф потрапив під вогонь, досягнувши західного кордону плацу. Взвод Поттхоф відступає з великими втратами. У Фехтвальде вийшла з ладу половина взводу".

За Франкфуртською угодою, підписаною в 1871 році, Ельзас був анексований Німеччиною після Франко-прусської війни. Лише в 1919 році регіон знову перейшов під владу Франції після ратифікації Версальського мирного договору.

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