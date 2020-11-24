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Подружня пара знайшла 100-річний лист, надісланий голубиною поштою

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Повідомлення - фото 1
Повідомлення / gettyimages

Подружжя виявили під час пішого походу Ельзасом п'ятисантиметрову алюмінієву капсулу, всередині якої була записка німецькою мовою. Найімовірніше, понад століття тому це послання загубив поштовий голуб.

Куратори меморіального музею в місті Орбі, ознайомившись зі знахідкою, прийшли до висновку, що повідомлення могло бути відправлене прусським піхотним офіцером з поштовим голубом під час Першої світової війни (1914-1918) або раніше, під час навчань.

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Лист був відправлений 16 липня. Однак вказівка ​​року написана нечітко: або 1910, або 1916 рік. У тексті йдеться, що "взвод Поттхоф потрапив під вогонь, досягнувши західного кордону плацу. Взвод Поттхоф відступає з великими втратами. У Фехтвальде вийшла з ладу половина взводу".

За Франкфуртською угодою, підписаною в 1871 році, Ельзас був анексований Німеччиною після Франко-прусської війни. Лише в 1919 році регіон знову перейшов під владу Франції після ратифікації Версальського мирного договору.

Подружня пара знайшла 100-річний лист, надісланий голубиною поштою - фото 436409

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Джерело: smithsonianmag
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