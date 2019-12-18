В Амстердамі пожежники отримали унікальну електричну вантажівку

У Нідерландах пожежна служба почала тести гібридного електромобіля від компанії Rosenbauer, який працює на електромоторі, але для екстрених випадків забезпечений дизельним генератором. Амстердам став другим містом, який почав використовувати електричний транспорт такого типу – першим був Берлін.

Спочатку компанія Rosenbauer показала концепт гібридного авто CFT (Concept Fire Truck) у 2016 році. Згодом інженери внесли зміни, які адаптували вантажівку до реальних умов, після чого перша машина надійшла на службу в пожежну бригаду Берліна.

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Для пожежного департаменту Амстердама виробник створив поліпшену версію, яка отримала збільшений запас ходу, оскільки концепт міг проїхати не більше як 30 км на одному заряді. Оновлена вантажівка отримала електричну силову установку і додатковий дизельний генератор, який можна використовувати для збільшення запасу ходу і роботи водяної помпи. Також в авто встановлена система управління роботою пожежних дронів.

Влада Амстердама почала закупівлю електричних авто в рамках стратегії "Чисте повітря". Згідно з концепцією, з 2025 року в межах міста будуть заборонені вантажівки, автобуси і таксі з двигунами внутрішнього згоряння.

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