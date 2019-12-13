В Амстердамі випустили пиво з хвої викинутих різдвяних ялинок

В Амстердамі прийшла до логічного завершення екокампанія, яка почалася ще в грудні минулого року: в її рамках місцеві жителі збирали викинуті ялинки, щоб зварити з них голок пиво. Як повідомляється, ялинки вже переробили, і з них вийшов відмінний п'ятивідсотковий лагер.

Ініціатори кампанії – пивоварні The Hyatt Regency Amsterdam і Lowlander. Вони запустили проєкт в кінці минулого року, дізнавшись, що до Різдва в Нідерландах продали 2,5 мільйона ялинок, від яких після закінчення свят позбудуться не замислюючись.

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Щоб добро не валялося на смітниках без діла, компанії закликали небайдужих жителів Амстердама збирати хвою. Після кількох рекламних ТБ-роликів кампанія "злетіла", і пивоварні в результаті зібрали 600 кілограмів голок.

В результаті пиво вийшло світлим, з ароматами вічнозеленого лісу, цитрусових і хмелю. Темне виробники не варили з принципу, оскільки пиво – святкове, і тому повинно бути по-святковому світлим і легким. Одну пляшку лагера можна купити на офіційному сайті за 2,7 євро.

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