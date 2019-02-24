В Амстердамі тестують "сканер" обличчя для посадки в літаки

Амстердамський аеропорт Схіпхол почав перевірку апаратів для розпізнавання облич, які допоможуть прискорити проходження пасажирів через гейт.

Передбачається впровадження такої схеми: після реєстрації на рейс пасажир сканує свій паспорт, посадковий талон і обличчя у спеціальному кіоску, після чого відправляється на паспортний контроль та контроль безпеки.

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Далі біля виходу на посадку обличчя пасажира знову сканується, і якщо "картинка" збігається з тією, що вже в базі, то система пропускає мандрівника до літака.

Розробники очікують, що технологія, яка випробовується Схіпхолом у партнерстві з гонконгською авіакомпанією Cathay Pacific, дозволить прискорити процедуру посадки.

Сканування облич пришвидшить процес посадки

Якщо тестування вважатимуть успішним, сканування облич можуть впровадити в аеропорту Амстердама під час проходження предполітних перевірок, щоб пасажирам більше не потрібно було демонструвати свій паспорт і посадковий талон після реєстрації в системі і проведення первинного сканування обличчя.

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