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Коронавірус 8 березня

В Амстердамі провели масову вечірку-експеримент з розповсюдження COVID-19

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В Амстердамі провели масову вечірку-експеримент з розповсюдження COVID-19 - фото 1

В Амстердамі пройшла перша за багато місяців карантину танцювальна вечірка в клубі. У найбільшому мюзик-холі міста ZiggoDome проводили дослідження по поширенню коронавірусу, результатом якого може стати ослаблення карантину в країні.

Учасників поділили на шість груп, кожна з яких повинна була дотримуватися своїх правил дистанціювання, масочного режиму і свободу пересування – за пересуваннями і контактами на вечірці стежили за допомогою спеціальних бейджів.

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В цілому до участі до заходу допустили 1300 осіб – в звичайний час заклад вміщує до 17 000 осіб.

Всім гостям необхідно було отримати негативний результат тесту на коронавірус за 48 годин до заходу, а через п'ять днів після вечірки їх перевірять ще раз.

Урядові радники мають намір використовувати дані експерименту в клубі для прийняття рішень про можливе ослаблення карантину в найближчі місяці. "Ми сподіваємося, що це може посприяти вибірковому відкриттю закладів", – поділився один з організаторів.

В Амстердамі провели масову вечірку-експеримент з розповсюдження COVID-19 - фото 450741

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Джерело: reuters
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