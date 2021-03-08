Для тих, хто уже вакцинувався: названо найкращі країни для відпочинку у 2021 році

Деякі європейські країни вже визнають паспорт вакцини. Тому представляємо список найкращих напрямків для мандрівників.

Тбілісі був визнаний найбезпечнішим місцем відпочинку, і йому вдалося залишитися серед міст, які найменше постраждали від коронавірусу. Зараз країна відкрита для вакцинованих туристів без карантину і додаткових вимог.

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Острови Мадейра (Португалія) вважаються одним з найбезпечніших місць у Європі. На руках потрібно тільки мати негативний ПЛР-тест. Азорські острови також ідеально підійдуть для людей, які люблять природу і хочуть насолодитися нею сповна.

Острови Мадейра

Крит (Греція) – місце, яке розповість кожному відвідувачу свою історію і познайомить з культурою.

Кефалонія є одним з найкрасивіших грецьких островів. Тут є кілометрові пляжі, величезний вибір ресторанів, кафе і приватного житла.

Ісландія була першою європейською країною, яка ввела в дію сертифікат про вакцинацію. Жителям видається відповідна довідка після того, як вони отримали дві дози вакцини.

Афіни точно не дадуть своїм мандрівникам нудьгувати, адже тут є унікальна культура, багато спілкування і колоритні розваги..

Острів Родос. Греція відкрита для туристів, які були вакциновані і мають сертифікат про вакцинацію. Гості автоматично звільняються від карантину й тестів на коронавірус.

Острів Родос

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