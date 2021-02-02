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В Амстердамі прийняли рішення про ліквідацію району червоних ліхтарів
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Влада Амстердама прийняла рішення про ліквідацію знаменитого у всьому світі району "червоних ліхтарів". Депутати міської ради задумалися і над тим, щоб істотно змінити тип туристів, які приїжджають у столицю Нідерландів.
Мер Амстердама Фемке Халсема виступила з пропозицією, щоб еротичний анклав створити далеко від центру міста. Частково на її рішення вплинула пандемія, а також бажання змінити контингент туристів, які прибувають в Амстердам. Велика група політичних партій підтримала її пропозицію "закрити вікна борделів уздовж вузьких алей навколо доків".
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"Всіх працівників інтимної сфери послуг попросять покинути район Де Валлен і перебратися в новий спеціальний центр в іншій частині міста", – йдеться у джерелі. Водночас місце розташування нового району червоних ліхтарів "Де Валлен" поки не уточнюється.
Мер Амстердама з моменту вступу на посаду у 2018 році наполягала на закритті кафе для любителів канабісу та закриття закладів, де працюють нічні метелики, запевняючи, що саме вони, а не, наприклад, міські канали, стали туристичною пам'яткою портового міста. Халсема також наполягала на перенесенні району червоних ліхтарів через те, що деякі іноземці "ображають і принижують" співробітниць закладів на очах інших "добропорядних туристів".
Більшість представників міської ради впевнені в тому, що переїзд "червоних ліхтарів" необхідний для зміни типу туристів, які мандрують до Амстердаму.
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