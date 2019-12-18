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Один з найдорожчих і розкішних будинків на колесах 50-х років виставлять на торги
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Один з найдорожчих і найшикарніших будинків на колесах у світі пустять з молотка в американському штаті Арізона. Аукціон запланований на січень 2020 року.
Трейлер м це Westcraft Capistrano Calypso 1950 року випуску, він є найдовшим і рідкісним. Наприклад, його висота стель досягає майже двох метрів. Нинішній власник автомобіля купив його і повністю відреставрував. Для цього чоловік найняв цілу команду фахівців, які займалися авто 11 років.
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Власник хотів зберегти історичний вигляд раритетного трейлера і водночас зробити його сучасним і функціональним. Так, в інтер'єрі в стилі ар-деко 30-х років ХХ століття присутні телевізори, розетки, сучасна система водного опалення і кондиціонер.
Якою буде первісна ціна лота, не повідомляється.
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