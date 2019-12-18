Один з найдорожчих і розкішних будинків на колесах 50-х років виставлять на торги

Один з найдорожчих і найшикарніших будинків на колесах у світі пустять з молотка в американському штаті Арізона. Аукціон запланований на січень 2020 року.

Трейлер м це Westcraft Capistrano Calypso 1950 року випуску, він є найдовшим і рідкісним. Наприклад, його висота стель досягає майже двох метрів. Нинішній власник автомобіля купив його і повністю відреставрував. Для цього чоловік найняв цілу команду фахівців, які займалися авто 11 років.

І ще: У мережі показали найкомпактніший будинок на колесах

Власник хотів зберегти історичний вигляд раритетного трейлера і водночас зробити його сучасним і функціональним. Так, в інтер'єрі в стилі ар-деко 30-х років ХХ століття присутні телевізори, розетки, сучасна система водного опалення і кондиціонер.

Якою буде первісна ціна лота, не повідомляється.

Читайте також: Стало відомо, куди Маск "сховав" зовнішні дзеркала у Tesla Cybertruck