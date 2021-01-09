Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

В Амстердамі планують заборонити продавати у кофішопах марихуану туристам

  • 5
В Амстердамі планують заборонити продавати у кофішопах марихуану туристам - фото 1

Влада Амстердама має намір заборонити продаж легких наркотиків туристам, а в кофішопах у майбутньому будуть обслуговувати тільки жителів Нідерландів. З такою ініціативою виступила мер столиці Нідерландів Фемке Халсема.

Мер Амстердама мріє, щоб в місто приїжджали люди, зацікавлені в красі і багатстві установ культури, а не для того, щоб вживати алкоголь і наркотики. Ініціативу чиновниці підтримали прокуратура і поліція.

І ще: У Швеції знову відкрили готель з льоду: атмосферні кадри

"Звичайно, план не буде втілено в життя завтра, думаю, що на це піде близько року", – розповіла Халсема. За її задумом, продаж легких наркотиків буде дозволений тільки жителям країни.

За останні 20 років кількість кофішопів в столиці скоротилася з 283 до 166, при цьому попит на легкі наркотики виріс. За словами мера, цьому сприяли так звані "канабіс-туристи". "Ми спостерігали за тим, як все більше і більше молодих людей приїжджали в Амстердам спеціально для того, щоб відвідати кофішопи", – зазначила Халсема, підкресливши, що, згідно з результатами деяких досліджень, багато іноземних туристів відмовляться від поїздки в місто, якщо вони не зможуть побувати в закладах, де дозволений продаж легких наркотиків.

В Амстердамі планують заборонити продавати у кофішопах марихуану туристам - фото 442336

Читайте також: Коли подорожі повернуться до попереднього рівня: прогноз експертів

Джерело: nrc
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
  • 07 cічня, 12:50
  • 142197
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 715
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2750465
Загрузка...
Новини