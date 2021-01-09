В Амстердамі планують заборонити продавати у кофішопах марихуану туристам

Влада Амстердама має намір заборонити продаж легких наркотиків туристам, а в кофішопах у майбутньому будуть обслуговувати тільки жителів Нідерландів. З такою ініціативою виступила мер столиці Нідерландів Фемке Халсема.

Мер Амстердама мріє, щоб в місто приїжджали люди, зацікавлені в красі і багатстві установ культури, а не для того, щоб вживати алкоголь і наркотики. Ініціативу чиновниці підтримали прокуратура і поліція.

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"Звичайно, план не буде втілено в життя завтра, думаю, що на це піде близько року", – розповіла Халсема. За її задумом, продаж легких наркотиків буде дозволений тільки жителям країни.

За останні 20 років кількість кофішопів в столиці скоротилася з 283 до 166, при цьому попит на легкі наркотики виріс. За словами мера, цьому сприяли так звані "канабіс-туристи". "Ми спостерігали за тим, як все більше і більше молодих людей приїжджали в Амстердам спеціально для того, щоб відвідати кофішопи", – зазначила Халсема, підкресливши, що, згідно з результатами деяких досліджень, багато іноземних туристів відмовляться від поїздки в місто, якщо вони не зможуть побувати в закладах, де дозволений продаж легких наркотиків.

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