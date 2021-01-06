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У Швеції знову відкрили готель з льоду: атмосферні кадри

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Готель з льоду Icehotel - фото 1
Готель з льоду Icehotel / insider

Готель Icehotel, який розташований в шведському селі Юккас'ярві, знову запрацював на зимовий сезон. Усі апартаменти зроблені зі снігу та льоду, а кімнати і люкси прикрашені унікальними крижаними скульптурами і різьбою, які створили місцеві художники.

Готель складається з двох частин: постійної Icehotel 365 зі звичайними теплими і крижаними кімнатами, відкритими круглий рік, і крижаних арт-люксів Icehotel 31, які щорічно відновлюються після танення.

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У Швеції знову відкрили готель з льоду: атмосферні кадри - фото 442056

У цьому сезоні через пандемію 12 нових тимчасових арт-люксів проєктували тільки місцеві дизайнери. Крім люксів і номерів, в готелі буде працювати ресторан, а також крижаний бар, де гості можуть випити з келихів з льоду.

Кімнати будуть відкриті для відвідувачів до 11 квітня 2021 року. А для гостей, які не можуть подорожувати через карантин, створили AR-тур по готелю.

Ми знаємо, що світ спостерігає за нами здалеку, і ми сподіваємося, що це повністю шведське творіння стане позитивним посланням, привітанням майбутнім художникам і гостям, поки ми чекаємо, коли вони повернуться до нас в наступному році, – сказав креативний директор Icehotel Лука Ронкороні.

У Швеції знову відкрили готель з льоду: атмосферні кадри - фото 442051

У Швеції знову відкрили готель з льоду: атмосферні кадри - фото 442052

У Швеції знову відкрили готель з льоду: атмосферні кадри - фото 442053

У Швеції знову відкрили готель з льоду: атмосферні кадри - фото 442054

У Швеції знову відкрили готель з льоду: атмосферні кадри - фото 442055

У Швеції знову відкрили готель з льоду: атмосферні кадри - фото 442057

У Швеції знову відкрили готель з льоду: атмосферні кадри - фото 442058

У Швеції знову відкрили готель з льоду: атмосферні кадри - фото 442059

У Швеції знову відкрили готель з льоду: атмосферні кадри - фото 442060

У Швеції знову відкрили готель з льоду: атмосферні кадри - фото 442061

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Джерело: insider
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