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В Амстердамі під час екскурсії пропонують чистити канали
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В Амстердамі придумали, як поєднати приємне з корисним. Тут пропонують туристам під час екскурсії каналами виловлювати з них пластик.
Пластикова "риболовля" – нова розвага в Амстердамі. Такий вид екскурсії міськими каналами придумала компанія Plastic Whale. Туристи та місцеві жителі можуть поєднати відпочинок з корисною справою: і на човні поплавати, і пластик виловити.
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Plastic Whale була створена сім років тому з метою зробити човен з відходів. Сьогодні флот компанії налічує десяток шлюпок, виготовлених з пластику, зібраного в каналах.
Своєю місією Plastic Whale вважає очистку "води у всьому світі від пластику і створення чогось корисного з відходів".
Щоб домогтися цього, компанія організовує через airbnb екскурсії, учасники яких отримують можливість побачити історичний центр Амстердама та зробити водойми чистішими. Для цього кожному туристу видають по сачку.
Крім човнів, компанія почала виготовляти з переробленого пластику офісні меблі, світильники й акустичні панелі. Частину коштів, отриманих від продажу цих предметів, Plastic Whale інвестує в стартапи, пов'язані з турботою про довкілля.
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