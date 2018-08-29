В Амстердамі під час екскурсії пропонують чистити канали

В Амстердамі придумали, як поєднати приємне з корисним. Тут пропонують туристам під час екскурсії каналами виловлювати з них пластик.

Пластикова "риболовля" – нова розвага в Амстердамі. Такий вид екскурсії міськими каналами придумала компанія Plastic Whale. Туристи та місцеві жителі можуть поєднати відпочинок з корисною справою: і на човні поплавати, і пластик виловити.

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Plastic Whale була створена сім років тому з метою зробити човен з відходів. Сьогодні флот компанії налічує десяток шлюпок, виготовлених з пластику, зібраного в каналах.

В Амстердамі під час екскурсії пропонують чистити канали / designboom

В Амстердамі під час екскурсії пропонують чистити канали / designboom

Своєю місією Plastic Whale вважає очистку "води у всьому світі від пластику і створення чогось корисного з відходів".

В Амстердамі під час екскурсії пропонують чистити канали / designboom

В Амстердамі під час екскурсії пропонують чистити канали / designboom

Щоб домогтися цього, компанія організовує через airbnb екскурсії, учасники яких отримують можливість побачити історичний центр Амстердама та зробити водойми чистішими. Для цього кожному туристу видають по сачку.

В Амстердамі під час екскурсії пропонують чистити канали / designboom

В Амстердамі під час екскурсії пропонують чистити канали / designboom

Крім човнів, компанія почала виготовляти з переробленого пластику офісні меблі, світильники й акустичні панелі. Частину коштів, отриманих від продажу цих предметів, Plastic Whale інвестує в стартапи, пов'язані з турботою про довкілля.

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